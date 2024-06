Ordem de serviço é assinada para construção de escola no Sol Nascente

O governador Ibaneis Rocha assinou, nesta quinta-feira (20), uma ordem de serviço para construção do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 601 do Sol Nascente. No local, o Governo do Distrito Federal (GDF) investirá R$ 10,2 milhões, e serão atendidos 1.400 alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental, sendo 700 estudantes por turno.

A previsão é de que o CEF 601 seja entregue para a população do Sol Nascente em setembro de 2025, e que de imediato as aulas sejam iniciadas na unidade escolar. O colégio será construído no Trecho 1, etapa 1, Quadra 601, Área Especial 03, em uma área construída de 5.110,16 m², e contará com 20 salas de aula.

No CEF 601, terá espaços dedicados ao ensino da arte, como sala de artes cênicas, música, leitura e artes plásticas, além de sala multiuso e multimídia. O espaço contará ainda com cozinha industrial com refeitório, vestiários, sanitários, pátio coberto e laboratórios. Também serão edificados castelo-d’água, central de gás (GLP), bicicletário, guarita, estacionamento, parquinho infantil e uma quadra de esportes coberta.

O governador Ibaneis comentou que o espaço escolhido para construção da escola estava sofrendo com invasões: “Eu recebi vários vídeos de pessoas que queriam invadir esse terreno que vamos construir o CEF 601 para fazer loteamento ilegal, e a gente mandava o DF Legal fazer a retirada dessas pessoas. Graças a Deus, nós estamos aqui com o início das obras de uma escola que vai beneficiar muitas crianças que hoje são transportadas para ter aula em outros locais”.

Ibaneis disse ainda que em agosto deste ano pretende lançar a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no Sol Nascente, além do mais, o GDF planeja novos investimentos para a região: “Nós temos diversas obras de infraestrutura, mas nós temos que trazer os serviços básicos, por isso estamos cuidando da questão da saúde e educação que são os principais. Dentro do nosso projeto, prevemos a instalação, a partir do próximo ano, de uma delegacia também. É uma região ainda muito violenta, com índices de criminalidade altos”.

“Queremos que o Sol Nascente tenha unidades da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, e Polícia Civil, além de todas as unidades de saúde funcionando. Nós temos aqui já em licitação a Unidade de Pronto Atendimento do Sol Nascente que vai ser um marco na história dessa cidade. Eu tenho certeza que ao final do nosso mandato nós vamos ter uma cidade consolidada, pois estamos com muitas obras em andamento”, citou Ibaneis.

Ao Jornal de Brasília, o secretário substituto de Educação, Isaías Aparecido, destacou que a obra é importante para os alunos que hoje precisam se deslocar para outras escolas fora do Sol Nascente para estudar. “É uma obra moderna que vai preservar as árvores e os pés de buriti. Uma escola que o aluno da região vai ficar próximo da sua casa, e não haverá a necessidade de transportá-los para escolas de outras regiões. O nosso profissional também ficará perto da família”, disse.

“O governo está trazendo dignidade para a sociedade. A previsão é que a escola seja inaugurada em setembro do próximo ano, e a ideia é que após a inauguração os alunos já comecem a estudar. Nós vamos trabalhar com os alunos da região que estão em outras escolas, a nossa vontade é que não espere 2026 para iniciar as aulas no CEF 601, mas que sendo inaugurado já sejam transferidos os alunos para a escola”, acrescentou Aparecido.