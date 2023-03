8/1: capitão da Marinha que participou de ato é alvo de busca

Na época, Vilmar era assessor no Ministério da Defesa, mas, após os atos, ele foi exonerado

O capitão-de-mar-e-guerra reformado Vilmar José Fortuna foi alvo de busca e apreensão, na manhã desta sexta-feira (17), no âmbito da Operação Lesa Pátria. O militar participou dos atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro, em Brasília.

Na época, Vilmar era assessor no Ministério da Defesa, mas, após os atos, ele foi exonerado.

Lesa Pátria

A Polícia Federal (PF) deflagou a nova fase da Operação Lesa Pátria, que tem o objetivo de identificar pessoas que participara, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro.

No total, nesta nova fase, são 46 mandados de busca e apreensão e 32 de prisão. Os nomes dos alvos não foram divulgados.

Segundo a PF, os mandados estão sendo cumpridos na Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal.

No dia 8 de janeiro, um grupo de contrários ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto.