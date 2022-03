761 mil brasilienses ainda não tomaram a 3ª dose contra a covid

Ainda existem outras 182 mil pessoas que não inciaram o ciclo e mais 45 mil que não se imunizaram com a segunda dose

Cerca de 761 mil brasilienses ainda não voltaram aos postos de vacinação para completar o ciclo vacinal contra a covid-19 com a 3ª dose. As informações foram divulgadas em coletiva nesta quinta-feira (31), pela Secretaria de Saúde.

Além desses, ainda existem outras 182 mil pessoas, com 12 anos ou mais, que não inciaram o ciclo e mais 45 mil que não se imunizaram com a segunda dose.

Atualmente, 2.495.251 pessoas tomaram a primeira dose das vacinas, 2.340.983 tomaram a segunda dose ou a única e 1.101.708 tomaram a dose de reforço ou adicional.

4ª dose

O Distrito Federal começará a aplicar, nesta sexta-feira (1°), a segunda dose de reforço das vacinas contra a covid em idosos com 80 anos ou mais. A informação foi divulgada pelo governador da capital, Ibaneis Rocha (MDB), pelas redes sociais.

Segundo Ibaneis, esse avanço apenas foi possível com a chegada de novas doses da vacina a Pfizer, que estava em falta há algumas semanas na Secretaria de Saúde. “Vamos receber 47.970 doses de vacina da Pfizer nesta quinta-feira (31)”, escreveu o governador em suas redes sociais.

Na última semana, o secretário da Saúde, general Manoel Pafiadache, já havia informado que o início da 4ª dose dependia apenas da chegada de novas doses da Pfizer ou da autorização do Ministério da Saúde para a aplicação da Janssen.

No DF existem cerca de 40 mil idosos que se encaixam no grupo autorizado a se imunizar com o segundo reforço. Vale lembrar que, assim como a terceira, a quarta dose deve ter um intervalo de quatro meses entre uma dose e outra.

A aplicação da quarta dose foi divulgada pelo Ministério da Saúde no último dia 23. Segundo a pasta, a decisão foi baseada em estudos que comprovam a redução da proteção pela vacina para os idosos ao longo do tempo.