700º paciente transplantado de fígado recebe alta no ICTDF

Homem de 39 anos foi atendido por meio de parceria entre a Secretaria de Saúde e o Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal

O Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF) realiza nesta sexta-feira (28) a alta médica do seu 700º paciente transplantado de fígado. O homem de 39 anos ficou 21 dias na lista de espera e foi atendido por meio da parceria entre ICTDF e a Secretaria de Saúde (SES-DF).

A alta médica acontecerá às 15h, na sede do ICTDF, anexo ao Hospital das Forças Armadas (HFA), no Cruzeiro. Estarão presentes a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio; o superintendente do ICTDF, Gislei Oliveira; o gerente Geral de Assistência e responsável técnico do ICTDF, André Watanabe; a coordenadora de Transplantes, Carolina Couto; o enfermeiro responsável pelo transplante hepático, Rafael da Costa Filgueiras; e o presidente da Associação de Transplantados, Robério Melo.

Transplantes

Entre 2020 e 2023, foram realizados 371 transplantes de fígado no DF, sendo que 240 (64,7%) foram no ICTDF. Em 2023, até o fim de junho, foram 63 procedimentos desse tipo, sendo 40 (63,5%) no ICTDF. A atual lista de espera é de 27 pacientes, sendo controlada pelo Complexo Regulador do Distrito Federal.

Em 2023, foram 579 transplantes de diversos órgãos, sendo 127 realizados no ICTDF, 62 no Hospital Universitário de Brasília e 51 no Hospital Brasília (HOBRA).

Atendimento cardiológico

A SES-DF também conta com um contrato para atendimento cardiológico de emergência no ICTDF, assinado em 2022. Isso já permitiu a realização de 3.637 procedimentos, entre cirurgias de adultos (529) e pediátricas (162), implantação de marcapasso (143), cateterismo (2.096), angioplastia (585), estudo eletrofisiológico (76), correção endovascular (22) e procedimento endovascular (24).