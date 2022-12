65 anos de Zoológico de Brasília

Para celebrar os 65 anos de Zoo de Brasília, os animais receberão bolos, preparados com ingredientes que estão dentro de suas dietas

Nesta terça-feira (6), o Zoológico de Brasília, um dos principais pontos turísticos da cidade, está completando 65 anos. Ele foi inaugurado três anos antes da fundação da cidade, em 1957, sendo a primeira instituição ambientalista criada no Distrito Federal. É um órgão da administração indireta vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do DF (SEMA).

Segundo documentos antigos, o primeiro animal registrado no local foi um macaco da espécie bugio-preto, resgatado do Cerrado e doado por um morador de Brasília. Nely, a elefanta que foi doada pela Companhia de Produtos Farmacêuticos White Fontoura – e não pelo embaixador para o presidente -, teria sido o segundo animal do zoológico.

Nely era a mais querida do local. Saía do seu recinto e circulava entre as pessoas, fazendo um show fantasiada – o que era permitido em outros tempos. Ela morreu no início dos anos 1990, causando grande comoção até internacional. Nelson Mandela, pouco antes de se tornar presidente da África do Sul, doou um casal de elefantes para o Zoo de Brasília, Babu e Belinha. O macho morreu em 2018, e a fêmea segue saudável.

Quem viveu grande parte dessa história foi a hipopótoma Bárbara, que chegou ainda neném, com oito meses, em 1983.

Um dos principais capítulos da história do Zoológico de Brasília foi escrito em 1977. Naquele sábado, o sargento do exército Sílvio Delmar Rollembach passeava com a esposa e seus quatro filhos, comemorando a aprovação dele no vestibular da UnB para cursar Agronomia.

Quando já estavam de saída, ouviram gritos do fosso das ariranhas. Um menino de apenas 13 anos tinha caído no recinto dos animais, e Hollembach entrou no fosso para salvá-lo. A criança conseguiu ser retirada, mas quando o sargento tentava sair, pendurado na grade, os animais conseguiram puxá-lo de volta para dentro da água. Ele chegou a ser retirado e internado no Hospital das Forças Armadas, mas morreu de infecção generalizada três dias depois. Por isso, em homenagem, o Zoo de Brasília passou a se chamar Jardim Zoológico Sílvio Delmar Rollembach.

Vacinação

No último domingo (4), o Zoo de Brasília realizou a campanha de multivacinação que agradou aos visitantes. A imunização estava disponível com diversos tipos de vacinas, entre elas, contra a pólio, influenza, covid e meningite. Ao total, foram aplicadas 1.522 doses.

A entrada no Zoológico foi gratuita para quem fosse se vacinar e apresentasse cartão de vacinação. Menores de 12 anos tinham direito a um acompanhante com acesso gratuito.

Comemoração

Para celebrar os 65 anos de Zoológico de Brasília, os animais serão presenteados com bolos, preparados com ingredientes que estão dentro de suas dietas. Os visitantes também vão poder comemorar, já que o local estará aberto até às 17h, com ingressos a R$ 5 o dia todo.

Dimensões

O Zoológico de Brasília possui uma área de 139,7 hectares, onde três destes são destinados para produção de alimentos dos animais. Nas outras áreas estão distribuídos os recintos dos animais, o Museu de Ciências Naturais, borboletário, área para camping e piquenique, playground, lagos artificiais, áreas arborizadas para passeio, amplo estacionamento, lanchonetes, entre outros.

Atualmente temos um total de 826 animais no plantel, distribuídos entre 185 espécies de aves, répteis e mamíferos. Também pertence ao Zoo uma Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), conhecido como Santuário de Vida Silvestre, somando 440 hectares, limitando-se ao Aeroporto Internacional JK e a Vila Telebrasília. A FJZB é responsável pela gestão de todo o complexo ecológico formado pelas áreas citadas.