64 BSB: Empresa de ônibus faz homenagem à Brasília

Na celebração dos 64 anos de Brasília, a Viação Marechal deu um toque especial ao transporte público da capital: seis ônibus foram plotados com imagens dos monumentos como a Catedral e a Praça dos Três Poderes. Esses veículos, que começaram a circular no início de abril, fazem a linha do P Sul ao Plano Piloto, trazendo um pouco da essência da cidade para o dia a dia dos passageiros.

Entre esses ônibus especiais está um modelo de última geração que passa por testes e será integrado à nova frota da Viação Marechal. Este veículo se destaca não só pelo conforto proporcionado por sua suspensão pneumática e ar-condicionado, mas também pela tecnologia Euro 6, capaz de reduzir significativamente a emissão de poluentes, como óxidos de nitrogênio (NOx) e partículas finas.

“A fase de testes é fundamental para que possamos avaliar o desempenho, a eficiência e a receptividade do ônibus pelos usuários. Queremos assegurar a escolha adequada na hora de expandir nossa frota”, afirma Nuria Azevedo, gerente operacional da Viação Marechal. A iniciativa não apenas comemora o aniversário da capital, mas também reflete o compromisso da empresa com a melhoria do transporte público e a sustentabilidade ambiental.