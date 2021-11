Árvore cai e destrói carro na Asa Norte

Corpo de Bombeiros e Novacap foram acionados

Juliana Pimentel

[email protected]

Por volta das 07h15 desta desta terça-feira (16), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para uma ocorrência de queda de árvore na 104 Norte. A árvore caiu em cima de um veículo e danificou parcialmente um outro. No momento do incidente não havia ocupantes no interior dos veículos, nem transeuntes ou animais atingidos.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) foi acionada para dar continuidade à remoção da árvore, que era de porte grande. Durante a operação, foram usadas motosserras e demais equipamentos para a remoção dos veículos e desobstrução da via.

O local nas imediações da árvore ficou temporariamente interditado até a finalização do atendimento.