4º Encontro de Autoridades de Monitoramento fortalece implementação da LAI no DF 

A Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) realizou, entre os dias 12 e 14 de maio, o 4º Encontro de Autoridades de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação (LAI). O evento teve como foco a capacitação das autoridades de monitoramento do DF para a implementação do Plano de Aperfeiçoamento de Competências da LAI, com o objetivo de fortalecer a cultura de transparência no Governo do Distrito Federal.

Um dos pontos centrais do encontro foi a apresentação do Índice de Transparência Ativa (ITA) referente ao primeiro trimestre de 2025. O diagnóstico destacou os principais desafios enfrentados pelos órgãos públicos em seus portais institucionais, evidenciando a necessidade de aprimoramento contínuo na divulgação de informações de interesse público.

Durante os três dias de atividades, os participantes também discutiram o programa LAI em Foco, iniciativa da CGDF voltada ao engajamento de servidores e da sociedade civil. O programa busca promover a participação social e o controle público na gestão, reforçando o papel do cidadão na fiscalização das ações governamentais.

Outro destaque do encontro foi o workshop de planejamento da Semana da Transparência 2025, que deve reunir uma série de atividades para promover a divulgação de dados públicos e estimular o debate sobre o direito de acesso à informação.

O evento também marcou o lançamento oficial do Plano de Aperfeiçoamento de Competências, que reúne ações práticas sugeridas em edições anteriores do encontro. O plano prevê a realização de capacitações internas, campanhas de divulgação e a sistematização de boas práticas voltadas ao cumprimento da LAI.

Para Arthur Pereira, diretor de Acessibilidade no Turismo e Cultura, o monitoramento da lei vai além do cumprimento legal. “O monitoramento da lei é a concretização do princípio da transparência. Conversamos muito sobre o acesso da população às informações e sobre a organização do próprio órgão em relação aos outros. É de suma importância”, afirmou.

Com a iniciativa, a CGDF reforça seu compromisso com a melhoria contínua da gestão pública e com a garantia do direito de acesso à informação para todos os cidadãos do Distrito Federal.

Com informações do CGDF