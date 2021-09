3ª dose para idosos com 85 anos ou mais começa nesta quarta-feira (22)

Essa imunização apenas será iniciada após a dos idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência, como asilos, for finalizada

A aplicação da terceira dose para idosos com 85 anos ou mais deve se iniciar ainda nesta quarta-feira (22). A informação foi passada pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), via redes sociais.

Segundo o secretário de Saúde, general Pafiadache, essa imunização apenas será iniciada após a dos idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência, como asilos, for finalizada. A do segundo grupo se inicia amanhã (22). De acordo com ele, esse grupo tem cerca de 1.200 pessoas.

https://twitter.com/IbaneisOficial/status/1440016932535685121?s=20

A terceira dose para pessoas imunossuprimidas também está próxima e deve começar na próxima segunda (27). Para a imunização do grupo será necessário a volta do agendamento, já que o Ministério da Saúde enviou doses apenas para parte do nicho.

De acordo com Pafiadache, o agendamento deve ser aberto ainda nesta quarta-feira (22). Outro ponto levantado por ele foi sobre a necessidade do intervalo de, no mínimo, 28 dias entre a segunda dose ou a dose única e o reforço.

Apenas no último domingo (19), o DF recebeu 205 mil doses da Pfizer, sendo 175 mil para segundas doses e 30 mil para terceiras doses. Além dessas, no sábado a capital também recebeu 92 mil vacinas da Coronavac e hoje o governo espera mais 32 mil imunizantes da AstraZeneca.