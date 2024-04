3ª chamada do Capacita Sol Nascente convoca para cursos profissionalizantes

O programa Capacita Sol nascente divulgou a terceira chamada e convocou 44 pessoas para participarem dos cursos profissionalizantes de cabeleireiro, alongamento de unhas e informática básica promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF). O Governo do Distrito Federal (GDF) divulgou a lista dos convocados está disponível no site da pasta.

Os selecionados deverão comparecer pessoalmente ao Trecho 3, chácara 81, conjunto A, lotes 21 a 26, no Sol Nascente, para garantir a vaga nos cursos. A matrícula será realizada mediante apresentação de documentos comprobatórios (identidade e comprovante de residência) até as 17h desta quarta-feira (24). As atividades estão previstas para iniciarem nesta quarta-feira (24).

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes, destacou a importância do programa. “O nosso maior desafio é capacitar a todos que residem nos locais carentes do DF, pois o mercado de trabalho exige funcionários cada vez mais qualificados. O Capacita oferece ao cidadão a oportunidade de competir em pé de igualdade no mercado de trabalho.”

*Com informações de Thais Miranda, da Agência Brasília