35ª DP prende homem com sete passagens por agressão contra mulheres da própria família

Acusado agredia a ex-mulher, a sogra e as próprias filhas. Primeiro crime foi cometido em 2008

A 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) cumpriu na segunda-feira (8) um mandado de prisão preventiva contra um homem de 58 anos acusado de agredir mulheres da própria família. O acusado tem sete passagens pela polícia por agressões a filhas, ex-mulher e sogra.

A prisão preventiva do acusado foi decretada após ele descumprir medidas protetivas em favor da ex-mulher. Ele tentou invadir a casa da vítima no dia 28 de janeiro, um mês depois de deixar a prisão para cumprir regime domiciliar.

As duas primeiras ocorrências contra o homem foram registradas em 2008. Em uma delas, o autor cometeu injúria contra a então companheira e ainda a agrediu com um capacete e com um pedaço de madeira.

A 35ª DP ressalta que, quatro dias após sair da cadeia, o homem quebrou e jogou fora sua tornozeleira eletrônica. Até que, nesta segunda (8), ele foi encontrado e preso na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto. Além de cumprir o mandado judicial, os policiais civis prenderam o agressor em flagrante por ter sido encontrado com uma porção de maconha.

Operação resguardo

A prisão do homem de 58 anos ocorreu no âmbito da Operação Resguardo. Trata-se de uma megaoperação em todo o país contra os crimes de violência contra a mulher. A ação marca o Dia Internacional da Mulher, celebrado na segunda (8).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Estima-se que foram cumpridas 258 medidas cautelares e protetivas, além de diversos mandados de prisão.