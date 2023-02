Carnaval no DF movimentou 20% mais a economia, diz Celina

A governadora Celina Leão parabenizou a equipe do GDF que possibilitou que mais de 1,5 milhão de pessoas fossem às ruas

Camila Bairros e Elisa Costa

[email protected]

Na manhã desta quarta-feira de Cinzas, foi realizada uma coletiva no Palácio do Buriti para falar sobre o balanço do Carnaval de Brasília. Neste ano, mais de 100 blocos foram autorizados a desfilar pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Seced-DF).

Governadora em exercício, Celina Leão parabenizou a equipe do GDF que possibilitou que mais de 1,5 milhão de pessoas fossem às ruas. “Tivemos Carnaval no Plano Piloto e também em outras Regiões Adinistrativas. Foi um investimento de mais de R$ 7 milhões, com 34 blocos contemplados. Esse foi o Carnaval da paz, da inclusão e da diversidade”, afirmou.

Segundo Celina, 127 ambulantes foram autorizados a vender seus produtos nos blocos. O SLU também foi parte essencial do sucesso durante esse período, montando caixas de descarte. Ao total, 1.167 garis trabalharam para deixar a cidade limpa.

O Carnaval promoveu 17 mil empregos indiretos, e movimentou cerca de 20% a mais na economia da cidade, que incluiu hospedagem, restaurantes e eventos.

A fiscalização do DF Legal apreendeu 16 produtos proibidos e 2.562 garrafas de vidro nos bloquinhos. Apesar de fatos isolados, houve uma queda no registro de violência nas ruas, e nenhuma morte foi registrada.

Durante os cinco dias de Carnaval, 880 veículos foram abordados na Lei Seca. 50 motoristas não tinham habilitação e 84 se recusaram a fazer o bafômetro. O SAMU atendeu 307 ocorrências nesse período.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os blocos

Foto: Andre Luis/Divulgação Secec

Bartolomeu Rodrigues, secretário de Cultura do DF, também participou da coletiva e falou sobre o balanço do Carnaval. “Nós conversamos com todos os blocos e foram feitas reuniões. Temos que atender o interesse de todos. Em nenhum momento impedimos o Galinho de desfilar, ocorre que eles insistiram em um espaço que estava sob questão junto ao Ministério Público. Oferecemos uma rota alternativa e o Galinho não quis. Fizemos todo o esforço para que todos os blocos desfilassem. O papel do Estado foi baseado em transparência e não houve nada que foi imposto”.

Sobre o Raparigueiros, Celina diz não ter certeza se o bloco continuará saindo nas ruas de Brasília. “Teremos uma reunião para decidir se vamos continuar deixando o bloco sair. Vamos analisar com muito cuidado. Foram 47 armas brancas apreendidas, as pessoas estão indo para lá cometer crimes e violência”, revelou.

Sandro Avelar, o secretário de Segurança Pública do DF, disse que o Carnaval atendeu às expectativas. “A folia foi boa. Qualquer tipo de problema foi minimizado. A dispersão é aquele momento que o folião não quer terminar a festa, mas tomamos a cautela para fazer isso da maneira mais razoável possível. Tínhamos um horário a ser cumprido”.