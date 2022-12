3,2 mil jovens são aprovados no Encceja

O número é referente a pessoas privadas de liberdade do Distrito Federal. Ao todo, 21% dos custodiados foram aprovados

3.286 jovens privados de liberdade foram aprovados no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). O número de aprovados corresponde a 21,35% do total de custodiados do sistema prisional do Distrito Federal.

O Encceja é uma avaliação para aferição de competências, habilidades e saberes de jovens e adultos em nível de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio para fins de correção do fluxo escolar. Para o participante ser inscrito e pleitear a certificação do ensino fundamental, é necessário ter, no mínimo, 15 anos completados até o dia de realização das provas e não ter concluído o ensino fundamental.

Já no caso do ensino médio, é necessário ter, no mínimo, 18 anos completos no dia da realização das provas e não ter concluído o ensino médio. As provas foram aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep) em 18, 19 e 20 de outubro.