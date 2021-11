31 vagas de emprego que não exigem experiência

Nessa lista estão as profissões de açougueiro, analista de crédito, auxiliar de limpeza, auxiliar de marceneiro, pedreiro, corretor de imóveis, pizzaiolo, vendedor e outros

Nesta terça-feira (16), 210 vagas para mais de 40 ofícios estão abertas nas agências do trabalhador do Distrito Federal. Vale lembrar que, desse total, 31 ocupações não exigem comprovação de experiência, e os salários, com benefícios, variam de R$ 1.100 a R$ 2 mil, de acordo com o cargo, assim como a exigência de escolaridade.

Nessa lista estão as profissões de açougueiro, analista de crédito, auxiliar de limpeza, auxiliar de marceneiro, pedreiro, corretor de imóveis, pizzaiolo, vendedor e outros.

Um setor em destaque que busca por profissionais é o da construção civil. Há 13 oportunidades para carpinteiro, que incluem vagas exclusivas para pessoas com deficiência. A remuneração pode ser de R$ 1.804 ou R$ 1.870 mais benefícios, valor que muda conforme o contratante. Outras duas empresas buscam por serralheiros, mas exigem experiência na área, oferecendo salários de R$ 1.901 ou R $ 2 mil mais benefícios.

Ainda nessa área, os marceneiros podem concorrer a uma das três vagas oferecidas, sem necessidade de experiência ou ensino fundamental completo. O contratado receberá salário de R$ 2 mil mais os benefícios. Para conferir as especificações, interessados em concorrer a qualquer uma das vagas podem procurar uma das 14 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Atendimento

Mesmo que nenhuma das vagas constantes na tabela do dia seja interessante para quem está em busca de emprego, a pessoa pode deixar o currículo em uma das unidades ou cadastrar-se no aplicativo Sine Fácil. Assim que alguma oportunidade que se encaixe no perfil do candidato for lançada, o sistema cruza os dados e a pessoa é convocada para a entrevista.

A Secretaria de Trabalho (Setrab) também disponibiliza um telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209- 1135.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Setrab e preencher o formulário na aba “Empregador”.

Veja aqui a relação das vagas.

Com informações da Agência Brasília