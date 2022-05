Circuito Muralha revitaliza predios públicos do Recanto das Emas com pintura de grafiteiros do DF

10 grafiteiros estarão revitalizando edifícios públicos com sua arte e também Oficina de Grafitti

Entre os dias 07 e 13 de maio acontece a primeira edição do projeto Circuito Muralha no Recanto das Emas, onde 10 grafiteiros estarão revitalizando edifícios públicos com sua arte e também Oficina de Grafitti ministrados pelo grafiteiro surdo Odrus, Key Amorim e Soneka no Céu das Artes no dia 21 de maio.

Vale ressaltar que a oficina com Odrus-surdo ao contrário terá tradução em libras e será uma oportunidade de inserir alunos e a comunidade surda da comunidade no universo do hip hop e a cultura do grafitti.

As oficinas serão baseadas na acessibilidade cultural priorizando parte das vagas para jovens das escolas públicas da região, com metodologia própria de cada oficineiro baseado em história, teoria e prática.

O projeto tem o patrocínio do FAC e Secretaria de Economia Criativa do DF e a proponente Naiana Alves destaca a importância de participar de vários eventos em todo Brasil de grande escala em muros, paredes, empenas e a necessidade de criar um projeto neste formato aqui no DF.

“É extremamente importante para nós grafiteiros termos em nosso portfólio a pintura em espaços de grande porte. Em cidades como São Paulo é muito comum, além de ser um desafio para todo artista de arte urbana ter o seu trabalho com maior visibilidade e destaque. Serão dias de um mutirão intenso com muito trabalho e dedicação de todos e garanto aos moradores da região uma obra prima”.

SOBRE O CIRCUITO MURALHA

O projeto tem como objetivo fortalecer o espírito da coletividade e o fortalecimento da arte de grafitar no Recanto das Emas, local carente de cultura e incentivo, marcada também por vandalismo através de depredação do patrimônio com pichações e outros meios. Foi idealizado para fins socioeducativos, de conscientização, arte e revitalização.

SOBRE A PROPONENTE

Naiana Alves, conhecida como Nati , artista e grafiteira e atuante na cultura Hip-Hop desde 2006 , iniciada pelo sonho poder realizar uma cena que inspira outras mulheres e dando sentido na trajetória das Artes.Participante de vários projetos socioculturais e eventos de graffiti pelo Brasil. Sua arte se encontra em diversos pontos da cidade, sempre representados por personagens femininos, possui um estilo bem característico com suas personagens femininas, fantasia, moda, literatura, cinema, teatro e fotografia são referenciais para que sua arte ganhe contornos, em ambientes lúdicos onde suas personagens ganham um olhar melancólico porém forte.

Serviço:

Projeto Circuito Muralha

De 07 a 13/05 no Recanto das Emas

Local: Quadra 111 lote 14 e Quadra 305 lote 5

Oficina de Grafitti com os grafiteiros Key, Odrus e Soneka

@odrusone, @keyamorim e @makina_de_rabisko

Dia 21/05 das 14h às 18h

Endereço: Quadra 113 Lote 9-Recanto das Emas

Informações e inscrições: @instagram.com/circuitomuralha