3ª edição do Casamento Comunitário de 2022 será celebrada em junho

A terceira edição do Casamento Comunitário de 2022 será realizada pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) no dia 19 de maio. As inscrições se iniciam nessa segunda-feira, 09, presencialmente, e se estende até o dia 12 de maio.

Os casais deverão entregar a documentação nos seguintes locais: Na Hora da Rodoviária ou Praça dos Direitos da QNN 13 — Ceilândia Norte.

Assim como nas outras edições, 30 casais terão a oportunidade de realizar o sonho. No entanto, o número de inscrições poderá chegar a 50, obedecendo a critérios de formação de um cadastro reserva, para o caso de desistência ou a anulação do processo seletivo de casais inscritos.

O processo de seleção conta com as seguintes etapas: inscrição, análise das documentações, participação no encontro preparatório e cerimônia de casamento.

“O Casamento é uma política pública de cuidado e fortalecimento da família. Com o apoio de voluntários e parceiros, proporcionamos aos casais a realização de uma cerimônia gratuita e completa, com trajes, decoração, música e outros itens que fazem parte desse momento tão especial”, destacou o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana. “É uma honra dar continuidade a esse projeto, que já promoveu a união de 228 casais desde 2020”, completou.

O principal objetivo do programa de governo é estimular o direito à convivência familiar e garantir os direitos civis da família, como núcleo social básico de acolhimento, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social.

Além da Sejus, a organização é realizada por diversas instituições parcerias e pessoas voluntárias.