2,5 milhões de brasilienses já receberam a primeira dose da vacina contra a covid

Cerca de 90% da população do DF com mais de 5 anos já recebeu pelo menos uma dose do imunizante e 6 milhões de doses que já foram aplicadas

Por: Gabriel de Sousa

[email protected]

De acordo com os últimos dados do “Vacinômetro” divulgado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) nesta segunda-feira (11), a capital federal atingiu a marca de 2,5 milhões de brasilienses com pelo menos a primeira dose da vacina contra o coronavírus.

O número equivale a 89,92% da população maior de 5 anos que está apta a se vacinar, o que indica que cerca de 280 mil brasilienses, que fazem parte do público alvo da campanha, ainda não compareceram aos postos de vacinação.

Outra marca importante que foi registrada nesta segunda (11) foi a de 6 milhões de doses que já foram aplicadas no Distrito Federal desde o início da campanha de vacinação, no dia 19 de janeiro de 2021.

Deste número, 2.500.460 são de primeira dose, 2.300.428 são de segunda dose, 1.124.131 de reforço vacinal, 59.362 de dose única, 11.602 doses adicionais para imunossuprimidos e 9.315 quartas doses.

Cerca de 83% da população do Distrito Federal já recebeu a segunda dose ou a dose única, e já possuem as vacinas necessárias para a utilização do passaporte vacinal. Os dados da Saúde mostram também que 40% dos brasilienses já receberam a dose de reforço.

Em 24 horas:

Nesta segunda-feira (11), o Distrito Federal vacinou 495 pessoas com a primeira dose, 1.918 com a segunda, 34 com a dose única e 3.446 com o reforço vacinal. Além disso, a pasta reportou que 75 pessoas receberam a dose adicional para imunossuprimidos.