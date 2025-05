1º Encontro Técnico fortalece rede de atenção a pessoas desaparecidas

O 1º Encontro Técnico Interinstitucional sobre Fluxos de Atenção às Pessoas Desaparecidas foi realizado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) nesta quarta-feira (21). A iniciativa integra o Programa DF Mais Seguro – Segurança Integral, no eixo Cidadão Mais Seguro, e marca um passo decisivo na construção da Rede Integrada de Atenção Humanizada ao Desaparecimento de Pessoas.

O evento contou com a participação de servidores do Governo do Distrito Federal (GDF) inscritos no encontro técnico, além de representantes das polícias Civil (PCDF) e Militar (PMDF), Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), Departamento de Trânsito (Detran-DF), secretarias de Saúde (SES), de Justiça e Cidadania (Sejus), de Desenvolvimento Social (Sedes), Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IgesDF) e Defensoria Pública do DF (DPDF). O encontro foi promovido em parceria com a Escola de Saúde Pública do DF e servirá como base para a construção de um plano de ação conjunto com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

“O desaparecimento de uma pessoa é sempre uma situação de angústia para as famílias. Por isso, nossa missão institucional vai além da investigação. É preciso promover uma atenção integrada, sensível e eficaz. Este encontro é um marco na construção de um modelo de atendimento que valorize a escuta, o cuidado e a celeridade nas respostas”, destacou o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar.

Participação da população

A comandante-geral da PMDF, coronel Ana Paula Barros, destacou a necessidade de compreender o tema em sua totalidade. “Muita gente não entende essa pauta — só mesmo aqueles que têm alguém desaparecido. Por isso é tão importante dialogar, refletir e colocar em prática ações que nos ajudem a compreender todo o fluxo do desaparecimento até o reencontro. Muitas vezes, a pessoa está apenas perdida, e a sociedade não sabe o que fazer. As instituições precisam atuar de forma articulada para dar essa resposta.”

Mayara Noronha Rocha: “Se sumir alguém perto da sua casa, você pode ser um agente resolutivo do caso ao compartilhar uma foto com os amigos e fazer sua denúncia”

A primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha, incentivou a participação ativa da população. “Siga o Instagram dos Desaparecidos DF. Lá você consegue acompanhar e divulgar. Se sumir alguém perto da sua casa, você pode ser um agente resolutivo do caso ao compartilhar uma foto com os amigos e fazer sua denúncia. Isso é uma ação necessária: se juntar ao poder público e ajudar o DF a ser cada vez melhor.”

O caráter humanizado e multidisciplinar da rede foi destacado pelo secretário executivo institucional e de Políticas de Segurança Pública, Thiago Costa. “Essa pauta envolve diferentes órgãos e múltiplos fatores ー criminais ou não. Segurança pública é uma responsabilidade de todos. Quando falamos de uma rede de proteção humanizada, ela precisa acolher não só a pessoa desaparecida, mas também seus familiares. Essa é uma pauta do DF, não apenas da SSP”.

O subsecretário de Integração de Políticas em Segurança Pública, Jasiel Fernandes, reforçou que a estruturação dos fluxos e protocolos é fundamental para garantir agilidade e efetividade nas buscas. “Toda a rede que está sendo construída tem como base protocolos bem definidos, para que a localização da pessoa aconteça de forma mais célere e eficiente. A integração entre os órgãos é essencial para que nenhuma etapa seja negligenciada e a resposta seja rápida.”

*Com informações da Agência Brasília