19ª DP prende acusado de dupla tentativa de homicídio no Sol Nascente

Nessa quarta-feira, 26, a PCDF prendeu em flagrante delito um homem, de 36 anos, acusado de dupla tentativa de homicídio

Nessa quarta-feira, 26, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 19ª DP, prendeu em flagrante delito um homem, de 36 anos, acusado de dupla tentativa de homicídio, ocorrida na terça-feira, 25, em Sol Nascente.

No dia do crime, as vítimas compareceram à região do Sol Nascente e cobraram uma dívida da genitora do criminoso. Não satisfeito com o fato, o envolvido se deslocou até o local onde as vítimas estavam e, armado com um revólver, calibre.38, efetuou seis disparos em direção aos dois homens.

Após a prática do crime, equipe de investigação da 19ª DP realizou diligências ininterruptas para localizar os envolvidos e, ainda, uma mulher que fugiu do local do crime.

Os agentes conseguiram localizar e prender o autor dos disparos na cidade de Águas Lindas de Goiás, GO, onde a arma de fogo utilizada na ação delituosa também foi apreendida.

O envolvido, após as providências legais do auto de prisão em flagrante, foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.