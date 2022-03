17 toneladas de entulhos são retirados de uma casa no Recanto das Emas

Denunciado pelos vizinhos, o imóvel está localizado na Quadra 803. A ação ocorreu no início desta semana

Uma operação realizada no Recanto das Emas retirou 17 toneladas de entulho de uma casa. Denunciado pelos vizinhos, o imóvel está localizado na Quadra 803. A ação ocorreu no início desta semana. O intuito da tarefa foi eliminar possíveis depósitos para criadouros do mosquito Aedes aegypti, roedores, baratas e escorpiões.

De acordo com a chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental do Recanto das Emas, Simone Reis, a equipe orientou os moradores sobre a retirada de lixo doméstico e de materiais em desuso. “Com essa ação, interrompemos a exposição do acumulador e da população a riscos de insetos, roedores e outras espécies que podem causar doenças e até a morte”, explicou. A operação foi complementada com o encaminhamento da família a um Centro de Referência da Assistência Social (Cras).

A ação foi bem-sucedida graças à parceria com a Administração Regional do Recanto das Emas, Serviço de Limpeza (SLU), Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e outros órgãos. Esta foi a terceira operação da mesma natureza realizada no Recanto das Emas nos últimos quatro meses.

A população pode denunciar casos como esse pelo número da ouvidoria ao discar 162 ou pelo link https://www.saude.df.gov.br/category/ouvidoria/.

*Com informações da Agência Brasília