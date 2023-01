Inscrições abertas: Projeto Mulher Eficaz oferta cursos profissionalizantes gratuitos no DF

As inscrições vão de 16 de janeiro a 03 de fevereiro e as aulas começam no dia 06 de fevereiro, em Taguatinga. Ao todo são 450 vagas disponíveis

A Região Administrativa de Taguatinga vai receber no próximo mês de fevereiro, mais uma edição do projeto “Mulher Eficaz”. A ideia é oferecer de forma gratuita cursos ligados ao setor de cultura e economia criativa, para poder ampliar a qualificação profissional e o desenvolvimento cultural e criativo das mulheres brasileiras.

Desta vez, serão ofertados dois cursos, “Gestão e Produção de Eventos” e “Empreendedorismo Digital e Controle Financeiro”, ambos de 40 horas. O primeiro, acontecerá em dois turnos, pelo período da manhã, de 08h às 12h, e também a noite de 19h às 22h30. A lotação máxima é de 150 pessoas por turma. Já o segundo curso será realizado apenas no período da tarde, de 14h às 18h, também com capacidade de atender até 150 alunas.

As aulas irão acontecer de 06 de fevereiro a 17 do mesmo mês, de segunda a sexta, no Taguaparque. As inscrições devem ser feitas pelo endereço: (https://www.even3.com.br/mulhereficazdf/), de 16/01 a 03/02. As participantes poderão obter os certificados em uma cerimônia final, após completarem 70% de presença nas aulas.

“Queremos poder contribuir com a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal entre as mulheres, e também superar a disparidade sociocultural e econômica que infelizmente ainda é muito grande em algumas regiões administrativas do Distrito Federal”, explica Pricila Pit, Coordenadora do Projeto.

Sobre o projeto

O projeto Mulher Eficaz, idealizado pela associação Amigos do Futuro, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF, nasceu para atender as mulheres de baixa renda, que não têm empregos ou que têm baixa escolaridade, e que estão buscando novas propostas e atividades para poder conseguir se posicionar no mercado de trabalho, em áreas correlacionadas com a cultura e a economia criativa.

Com o projeto, a ideia é potencializar o aumento de recursos e empregos, melhorando a qualidade de vida das mulheres através da formação e investigação da propriedade cultural, intelectual e criativa, correspondentes às atividades econômicas e a formação de conhecimento. Ao todo, são 450 vagas disponíveis.

Serviço:

Projeto Mulher Eficaz

Data: De 06 a 17 de fevereiro

Onde: Taguaparque – Taguatinga

Inscrições: (https://www.even3.com.br/mulhereficazdf/)

Mais informações: 61 99193-7272 Pricila Pit – Coordenadora de projetos