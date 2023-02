150 quilos de maconha são apreendidos na BR 060

A droga foi encontrada dentro de um carro clonado, que seguia em direção à Brasília pela BR 060, na região do Recanto das Emas

Nesta quinta-feira (02), 150 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal no Distrito Federal, em operação conjunta com a Polícia Civil.

A droga foi encontrada dentro de um carro clonado, um Renault/Kwid Intens, que seguia em direção à Brasília pela BR 060, por volta das 8h10, na região do Recanto das Emas.

O motorista do veículo era um homem, de 44 anos, que foi preso em flagrante pelo transporte do entorpecente. O condutor e o veículo apreendido foram encaminhados para a Coordenação de Repressão às Drogas do Distrito Federal (CORD/DF).

Confira o vídeo: