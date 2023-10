145 hectares de vegetação foram atingidos por incêndios na última semana

Apesar de altos, os números ainda estão melhores do que comparados a 2022, como é possível acompanhar pelo gráfico do CBMDF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Fedeal (CBMDF) divulgou o relatório da Operação Verde Vivo, com informações sobre a semana de 9 a 15 de outubro. Apenas durante essa semana, 145,7 hectares de vegetação foram atingidos por incêndios.

Com os dados dos primeiros dias de outubro, já são 264 hectares queimados neste mês, e 8.983 no ano. Apesar de altos, os números ainda estão melhores do que comparados a 2022, como é possível acompanhar pelo gráfico abaixo.

No quesito ocorrências atendidas, o número baixou em comparação à última semana: de 95 para 34. Durante todo o mês de outubro de 2022, foram 368 ocorrências.