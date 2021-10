Dias 29 e 30 – 13º Lobo Fest – Festival Internacional de Filmes

Primeira etapa do evento será realizada no Riacho Fundo, com a exibição de 21 produções de curta e curtíssima metragem em 29 e 30 de outubro

O Lobo Fest – Festival Internacional de Filmes chega a 2021 em formato híbrido, com exibições presenciais e on-line, entre 29 de outubro e 27 de novembro. Toda a programação é gratuita. Este ano, o evento tem os escombros como tema. Tanto a cidade quanto os corpos sofrem com o envelhecimento, a degradação, o desprezo e o abandono. Da utopia de concreto e sangue aos pesadelos da contemporaneidade em forma de escombros e entulhos, da ruína, sai a nova edição do Lobo Fest como uma fonte insistente de resistência, beleza e poesia.

Em 2021, o Lobo Fest traz um painel, formado por fragmentos fílmicos, estilhaços vindos de todas as regiões do globo, que tão bem representam essa geléia geral do presente. São 54 filmes, entre curtas-metragens e curtíssimos (formato inaugurado pelo próprio festival) que radiografam a humanidade sob uma perspectiva quase apocalíptica. Alguns deixam traços luminosos de esperança, outros nem tanto. O público pode votar em seus favoritos pela plataforma InnSaei.tv e os filmes escolhidos pelo júri oficial e pelo voto popular recebem prêmios em serviços técnicos de audiovisual.

A primeira etapa do 13º Lobo Fest será realizada no Riacho Fundo, em 29 e 30 de outubro. Serão exibidos 21 filmes, brasileiros e estrangeiros, divididos em quatro programas – com dramas, comédias e animações, voltados para toda a família e com classificação indicativa livre. A programação desses dois dias é inédita nas telas do Distrito Federal, com exceção do curta sul-coreano Yuwol: o garoto que fez o mundo dançar, que foi exibido pelo Lobo Fest em 2019 e retorna este ano, fora de competição.

A cerimônia de abertura do festival, no dia 29, contará com apresentação da Orquestra Filarmônica de Brasília, às 17h, uma parceria com o projeto Concerto para Criança, com apresentação do programa Pedro e o Lobo (Sergei Prokofiev), Cirandas (pot-pourri de canções do folclores brasileiro) e Aquarelas (Aquarela, de Toquinho e Vinicius de Moraes, e Aquarela do Brasil, de Ary Barroso. O evento tem entrada franca.

A próxima etapa do festival será realizada entre 23 e 27 de novembro, com uma programação on-line, que poderá ser assistida gratuitamente no site www.lobofest.com.br. As 54 produções da programação do 13º Lobo Fest foram escolhidas entre 4 mil obras, brasileiras e internacionais, inscritas na plataforma Film Freeway – entre elas, filmes de nações pouco ou nada representadas nas telas de cinema de Brasília. A curadoria foi realizada pelos produtores do festival, Josiane Osório e Ulisses de Freitas.

“Foi tarefa árdua, lenta, mas prazerosa”, comenta Ulisses sobre a seleção de filmes. “Queremos sempre trazer o mundo para Brasília e, agora, para o Brasil, uma vez que a competição será exibida via internet”, continua o curador. “A programação traz desde pequenas obras clássicas até experimentalismos, passando por documentários do presente e um conjunto múltiplo e diverso de animações”, complementa Josiane.

As temáticas dos filmes também espelham o conceito desta edição, com produções que abordam temas como o envelhecimento, fanatismos diversos, laços de memória e afetividade, e ainda a cobiça e a ganância.

Sobre o Lobo Fest

A partir de 2017, Lobo Fest ampliou seu escopo para contemplar, além da proposta original (a exibição de produções brasileiras e internacionais de curtíssima duração), filmes mais longos. Seu mascote é o lobo guará, um animal típico do Cerrado (em risco de extinção) conhecido por espalhar frutos em suas andanças, um símbolo de resistência e disseminação de conteúdos.

PROGRAMAÇÃO RIACHO FUNDO

29 de outubro, às 17h: apresentação da Orquestra Filarmônica de Brasília.

Parceria com o projeto Concerto para Criança, em parceria com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal.

18h30: PROGRAMA 1 – Mostra Ipê Amarelo:

O coral de Kicksled (The Kicksled Choir)

Direção: Torfinn Iversen

Noruega, 2020, 18 minutos

Gabriel, de 10 anos, tem um desejo: cantar no coral local. O grupo anda de trenó pela paisagem nevada do norte da Noruega e é conhecido por sua bondade e caridade para com os refugiados da vila. Mas o pai de Gabriel briga com um dos refugiados locais.

Napo

Direção: Gustavo Ribeiro

Brasil, 2020, 16 minutos

Incapaz de compreender a doença que leva seu avô entre o passado e o presente, John tropeça em um velho álbum repleto de fotografias e deixa as imagens guiarem sua imaginação, transformando as memórias de seu avô em interpretações de desenhos.

Andorinha

Direção: Clara Braem

Brasil, 2020, 5m20

Na ilha de Itaparica, a pequena Iara passa o tempo jogando migalhas para as andorinhas na praia. Até que em um dia claro, algo imprevisto acontece.

Tandoor

Direção: Azizbek Kurbanov

Uzbequistão, 2021, 14 minutos

Um garotinho se esconde no forno sempre que faz algo errado. A família sofre com as consequências dessas traquinagens, mas seus pais continuam a ser gentis com a criança.

20h: PROGRAMA 2 – Mostra Ipê Branco:

Casca (Ecorce)

Direção: Samuel Patthey e Silvain Monney

Suíça, 2020, 15 minutos

Em um lugar escondido, a rotina diária de uma casa de repouso se desenvolve à medida que o tempo parece parar. Desenhados, os residentes ganham vida no papel. Uns estão ativos, outros descansam ou seguem um horário fixo que se repete a cada dia.

Animais na pista

Direção: Otto Cabral

Brasil, 2021, 10 minutos

Um acidente em uma estrada diz muito sobre a humanidade.

Ensaio (Rehearsal)

Direção: Michael Omonua

Nigéria, 2021, 15 minutos

Como você encena uma cura milagrosa? As fronteiras se dissolvem entre a igreja e o teatro, a fé e a credibilidade.

Doce dinheiro (Money honey)

Direção: Isaac Knights-Washbourn

Nova Zelândia, 2020, 9 minutos

Em meio à crise imobiliária de Auckland, na Nova Zelândia, dois jovens traficantes encontram dinheiro e tentam multiplicá-lo na esperança de comprar um sanduíche épico.

Nenhuma palavra (Not a word)

Direção: Elodie Wallace

França, 2020, 17 minutos

Alice se perde no labirinto de um hospital, movida pela necessidade de resolver suas queixas com seu ex-agressor, que agora está morrendo. Uma corrida para finalmente colocar em palavras sua dor.

Conspiração (Conspiracy)

Direção: Kuznetsov Andrey

Rússia, 2021, 7 minutos

A teoria da conspiração às vezes diverge da prática. Ao mesmo tempo, não só a vida, mas também a morte, faz seus próprios ajustes aos planos das pessoas – e nem sempre da maneira que você pensava.

30 de outubro

18h30: PROGRAMA 3 – Mostra Ipê Roxo:

Folha (Leaf)

Direção: Aliona Baranova

República Tcheca, 2020, 6 minutos

Um marinheiro recebe de uma menina uma linda folha de outono. Isso o faz se lembrar de casa. Há quanto tempo ele está ausente? O marinheiro parte em busca de suas memórias. O que ele vai encontrar lá?

Distante (Furthest from)

Direção: Kyung Sok Kim

Estados Unidos, 2020, 19 minutos

Califórnia, 1999. Jessie, menina de oito anos, está aproveitando o pouco tempo que lhe resta com seu melhor amigo, Lucas, ambos cientes do que está para acontecer: o parque onde moram será fechado e toda a comunidade será obrigada a ir embora em decorrência da contaminação da água.

Boa sorte (Good luck)

Direção: Chin Tung, Lin Zhi Xuan, Yeh Ying Hsuan

Taiwan, 2021, 3 minutos

Existem muitas tentações em nossa vida diária. Buscar algo às cegas pode nos levar a ter problemas. Precisamos realmente ler nosso horóscopo e seguir os conselhos?

Yuwol: o garoto que fez o mundo dançar

Direção: Byung Yoon Lee

Coreia do Sul, 2018, 24 minutos

Yuwol está sempre dançando. Um dia, o vírus da dança começa a se espalhar em sua escola.

20h: PROGRAMA 4 – Mostra Ipê Rosa:

Ele tem saudade

Direção: João Campos

Brasil, 2021, 12 minutos

Socos na porta. Esperando a irmã ligar. Num futuro próximo, dois estranhos e o vírus da violência de um estado opressor.

Leite fresco (Fresh milk)

Direção: Ömer Faruk Güler

Turquia, 2020, 3 minutos

Emine e sua mãe tentam tirar leite de sua única vaca. No entanto, as condições do mundo tornaram-se tão difíceis que nada sai como desejado.

O vampiro de Montevidéu (Montevideo Vampiro)

Direção: Cristhian Orta

Uruguai, 2021, 15 minutos

Soledad, uma vampira recém-chegada a Montevidéu, faminta e sem um tostão, deve encontrar um lugar seguro para dormir antes do amanhecer, caso contrário se queimará com os primeiros raios de sol.

O prazer de matar insetos

Direção: Leonardo Martinelli

Brasil, 2020, 10 minutos.

Em um futuro próximo, a crise climática atinge um ponto irreversível. Uma freira e um padre se encontram para conversar sobre o desaparecimento dos insetos. A freira está incerta de suas crenças nesse mundo que parece ter sido abandonado por Deus e começa a ter visões estranhas.

Hora do almoço (Lunch time)

Direção: Yael Reisfeld

Israel, 2020, 2 minutos

No centro da cidade de Tel Aviv, o tempo congela em uma felicidade banhada pelo sol, enquanto os trabalhadores fazem sua pausa para o almoço.

Memória (Memory)

Direção: Elif Turan

Turquia, 2020, 5 minutos

Uma mulher tenta se lembrar de suas memórias esquecidas examinando fotos antigas. Conforme ela se aprofunda em suas memórias, fica ainda mais confusa sobre seu passado.

Dance para o apocalipse (Dance for the apocalypse)

Direação: Horacio Reyes Páez

Uruguai, 2021, 5 minutos

Olivia Lasalvia, de 12 anos, dá com os seus movimentos uma resposta ao que parece ser “o fim do mundo”. O filme está dividido em duas partes, sendo a primeira uma expressão do corpo físico e a segunda, do corpo astral.

13º Lobo Fest – Festival Internacional de Filmes – Etapa Riacho Fundo

29 e 30 de outubro, no Ginásio Poliesportivo do Riacho Fundo (QN7). Dia 29 de outubro (sexta-feira), às 17h, cerimônia de abertura com apresentação da Orquestra Filarmônica de Brasília; às 18h30: Programa 1 – Mostra Ipê Amarelo; às 20h: Programa 2 – Mostra Ipê Branco. Dia 30 de outubro (sábado), às 18h30: Programa 3 – Mostra Ipê Roxo; às 20h: Programa 4 – Mostra Ipê Rosa. Entrada franca. Classificação indicativa livre. Segunda etapa (on-line): entre 27 e 29 de novembro. Programação completa em www.lobofest.com.br. Acompanhe as novidades www.instagram.com/lobofestbsb e www.facebook.com/lobofestbsb.