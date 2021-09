13 grupos de apoio ao governo e três contrários vão se manifestar no dia 7 em Brasília

O grupo pró Bolsonaro ocupará a Esplanada e os contrários ficarão com o espaço da Torre de TV

Para evitar confrontos e preservar a segurança das pessoas e dos equipamentos públicos, os 13 grupos favoráveis ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que informaram à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal a intenção de se manifestar no dia 7 de setembro, deverão ocupar a Esplanada dos Ministérios. Já três grupos de oposição ao governo, que também pretendem ir às ruas da capital, deverão fazer suas manifestações no espaço entre a Torre de TV e a Funarte. O secretário de Segurança do DF, Júlio Danilo, disse que as negociações com os manifestantes de esquerda para que ocupem outro lugar, que não a tradicional Esplanada, já estão adiantadas. “As negociações estão acontecendo e bem fluidas”, adiantou o secretário Júlio.

Já as medidas restritivas, impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) que impedem o deputado Otoni de Paula (PSL-RJ), o cantor Sérgio Reis, o caminhoneiro, Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, Eduardo Oliveira Araújo, entre outros de se aproximarem da Praça dos Três Poderes no dia 7, deverão ser cumpridas pela Polícia Federal.

O governador do DF, Ibaneis Rocha, disse confiar no trabalho do secretário Júlio. “Essas áreas são muito técnicas, eu confio no nosso secretário de Segurança. Ele está reunindo todas as equipes, de modo a assegurar àqueles que queiram se manifestar no dia 7 de setembro. A previsão inicial é de que 5 mil homens façam a segurança, mas teremos todo o nosso efetivo pronto para dar segurança à população. Esperamos que sejam manifestações pacíficas, lutando pela democracia, que é o que importa para o nosso país”, frisou Ibaneis. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, em entrevista à rede CNN disse esperar manifestações pacíficas.

O secretário adiantou que será realizada a revista nos manifestantes que comparecerem aos dois eventos para evitar armas e outros objetos proibidos. Entre os artefatos proibidos estão álcool líquido – permitido somente em gel –, armas de fogo e brancas, barras de ferro e fogos de artifício, entre outros. Também será exigido o uso de máscaras de proteção facial, como determina o governo local.

Embora o governador Ibaneis Rocha tenha dito que a proteção do prédio do Congresso Nacional será feita por 5 mil policiais militares, Julio Danilo informou que não poderia confirmar este quantitativo por questões de segurança. Ele adiantou, no entanto, que as forças de segurança da capital de país estarão trabalhando ou de sobreaviso para qualquer eventualidade. A SSP espera no dia 7 um público maior que nas últimas manifestações que ocorreram na capital. “A estimativa é que seja um público elevado”, disse o secretário Júlio Danilo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não há detecção de levante entre os policiais”, assegurou o secretário. No entanto, o Ministério Público do DF, respondendo questionamento do Jornal de Brasília, disse que até a manhã de ontem não tinha recebido resposta do questionamento do feito no dia 24 de agosto, pelo Promotor Flávio Milhomem, ao comandante da Polícia Militar do DF, coronel Márcio Vasconcelos, se há a existência de movimentos de insubordinação na força. “A PMDF não forneceu as informações requisitadas. Por conta disto, nesta segunda-feira, dia 30, foi expedido novo ofício com requisição de esclarecimentos.

Danilo adiantou também que a segurança dos prédios do Congresso Nacional e do STF será realizada com apoio das polícias dos dois órgãos. “Temos um serviço de inteligência funcionando. Se tivermos necessidade de policiamento maior em determinado prédio, será reforçada a segurança”, destacou.

Trânsito

O trânsito no Eixo Monumental, desde a Torre, onde estarão os manifestantes contrários ao governo, até a Praça dos Três Poderes, deverá ser interrompido já segunda-feira, dia 6.