11 motociclistas são autuados na Operação Sossego

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), em parceria com a Polícia Militar do DF (PMDF), realizou, na noite dessa quarta-feira (18), mais uma edição da Operação Sossego, na Asa Sul. Na ação, 11 motociclistas foram autuados por pilotarem com o escapamento irregular.

A operação Sossego é uma inciativa do Detran e tem o objetivo de retirar de circulação as motocicletas com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Neste ano, já foram registradas 539 infrações por escapamento irregular. Em todo o ano passado, foram 5.606 autuações.

Durante a operação na Asa Sul, as equipes de fiscalização autuaram ainda cinco motociclistas inabilitados, sete com a CNH vencida, um com a CNH cassada e 12 por infrações diversas. Os agentes recolheram 21 veículos ao depósito.

Ação educativa

Também na quarta-feira, o Detran promoveu a ação educativa Palestra de Rua para motociclistas que trabalham com a entrega de mercadorias.

Durante as atividades nas regiões da Octogonal, Sudoeste e Noroeste, os educadores de trânsito levaram informações voltadas aos profissionais de aplicativo de entregas com o objetivo de orientá-los quanto aos cuidados necessários ao pilotar a motocicleta e sobre os direitos e deveres no trânsito.

