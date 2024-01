104 motoristas foram flagrados alcoolizados no fim de semana

26 condutores foram flagrados por não possuir habilitação, 40 por uso ou manuseio do celular e 17 motociclistas foram autuados por irregularidades

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizou, durante o fim de semana, uma operação em que flagrou 104 motoristas embriagados. Três deles foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia, já que o teste do etilômetro acusou índice considerado crime.

Além disso, 26 condutores foram flagrados por não possuir habilitação, 40 por uso ou manuseio do celular e 17 motociclistas foram autuados por irregularidades nos escapamentos. Durante as ações de policiamento e fiscalização, 46 veículos foram recolhidos aos depósitos da autarquia.

O diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF, Clever de Farias Silva, destaca o aumento da fiscalização nas proximidades de locais com eventos festivos: “O planejamento das operações leva em consideração os locais em que há aglomeração de pessoas consumindo bebidas alcoólicas. A partir desse mapeamento, colocamos equipes de agentes de trânsito nas proximidades para abordar esses condutores antes que eles possam se envolver em sinistros de trânsito.”

As operações tiveram o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e foram realizadas em Brazlândia, Águas Claras, Lago Norte, Riacho Fundo, Asa Sul, Sudoeste e Taguatinga, contando com um efetivo de 32 viaturas, oito motocicletas, uma aeronave e cinco guinchos do departamento.

Balanço

No ano de 2023, 23.506 condutores foram autuados por dirigir sob influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência ou por se recusar a realizar o teste do etilômetro, conforme previsto nos artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. As autuações foram realizadas pelo Detran-DF, DER-DF e PMDF e representam uma média de 64 condutores autuados por dia.

A infração é gravíssima e resulta em multa de R$ 2.934,70, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e retenção do veículo até que um condutor habilitado seja apresentado para conduzi-lo. Em caso de reincidência no período de até 12 meses, a multa é aplicada em dobro.

