Tiroteio interrompe trânsito no Rio de Janeiro

Um tiroteio no Complexo da Maré-RJ interrompeu o trânsito em um das principais vias da cidade, por volta das 7h40 desta terça-feira. A Linha Amarela ficou parada por cerca de 10 minutos e, após se liberada, o trânsito seguiu com bastante lentidão. As informações foram divulgadas pelo Centro de Operações Rio (COR).

De acordo com a Polícia Milita, alguns suspeitos estariam transitando na via utilizando um carro roubado. O grupo pretendia roubar outro veículo, mas foi interceptado pela corporação, que iniciou um cerco no local.

A quadrilha atirou contra os agentes ao perceber a movimentação das equipes. Os PMs reagiram e os veículos roubados foram abandonados na altura da Vila do João, no Complexo da Maré. Um deles consta como roubado. Ninguém foi preso.

Alguns motoristas que passavam pelo local no momento do confronto abandonaram seus carros para se proteger dos tiros. Outros tentaram voltar na contramão.

