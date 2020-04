Técnica de laboratório que participou de campanha morre por coronavírus

PUBLICIDADE 

A técnica de laboratório Adelita Ribeiro da Silva, de 38 anos, foi a terceira vítima do coronavírus no estado de Goiás. Ela participou de uma campanha pedindo para que a população ficasse em casa durante a pandemia de Covid-19. Segundo o governador Ronaldo Caiado, Adelita não apresentava nenhuma comorbidade.

Uma foto da campanha ganhou bastante repercussão na internet. Nela adelita aparece com outros colegas segurando folhas de papel, que formavam a frase: “Estamos aqui por você, fique em casa por nós”.

A técnica de laboratório morreu na manhã desse sábado (4), após ficar cinco dias internada na UTI de um hospital particular em Goiânia-GO. Ela trabalhava no Cais Novo Mundo e no Hemolabor. O enterro ocorreu no mesmo dia do óbito. Segundo a família, foi preciso manter uma distância de 20 metros durante o sepultamento. O caixão estava lacrado e não possuía vidro.

Ronaldo Caiado publicou neste domingo (5) uma homenagem à servidora da saúde, ressaltando o engajamento na ação de conscientização. A publicação foi feita nas redes sociais.

“Uma heroína que perdeu a vida para salvar vidas. A luta de Adelita Ribeiro, técnica de enfermagem e laboratório, morta aos 38 anos, vítima do coronavírus, jamais será esquecida pelo Estado”, escreveu o governador.

Uma colega de trabalho de adelita também prestou homenagens através das redes sociais: “maravilhosa, incrível, alegre e batalhadora”. Ela conta mesmo fraca, devido a doença, Adelita mantinha o bom humor.

O Hemolabor publicou uma mensagem lamentando a morte da funcionária. “Toda instituição está consternada e apoiando a família neste momento difícil”, afirma a nota.