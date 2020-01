STJ libera divulgação de resultado do Sisu

PUBLICIDADE 

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, liberou, na tarde desta terça-feira (28), a divulgação do resultado do Sisu e as inscrições do Prouni. O ministro acatou o pedido da Advocacia-Geral da União (AGU).

Com o auxílio do Ministério da Educação (MEC) e do Inep, a AGU vinha monitorando tribunais em todo o país com o objetivo de esclarecer o que fosse necessário no âmbito das ações judiciais movidas para questionar algum aspecto do Enem ou do Sisu.

As equipes da AGU reforçam que o prazo para inscrições no Sisu haviam sido prorrogados com o objetivo de conferir o tratamento isonômico a todos os candidatos interessados em se inscrever no processo seletivo.

