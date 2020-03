Rio deve receber chuva ainda mais forte nesta segunda (2)

PUBLICIDADE 

O Rio de Janeiro segue em estado de alerta. Nesta segunda-feira (2), deve chover ainda mais forte na capital e em outros municípios.

As fortes chuvas que caem no Rio de Janeiro desde sábado (29) mataram quatro pessoas no último fim de semana. Segundo a Defesa Civil Estadual (Sedec-RJ), as mortes que podem estar associadas ao mau tempo reinante.

A Defesa Civil confirmou o transbordamento de rios nos municípios de Niterói (rio Engenhoca), São João de Meriti (rio Pavuna), Duque de Caxias (Rio Capivari), Macaé (rio São Pedro), Bom Jesus de Itabapoana (rio Itabapoana), Italva (rio Muriaé), Tanguá (rio Caceribu) e Itaboraí (rio Várzea).

Danos provocados por alagamentos e inundações foram registrados em Itaguaí, Queimados, Guapimirim, Rio Bonito, Barra Mansa, Seropédica, Belford Roxo, Rio das Ostras, Saquarema e Silva Jardim.

Há dezenas de bolsões d’água em bairros da Zona Oeste. Veja os pontos:

1 – Via Serviente Quatro, em Vargem Grande

2 – Rua Tamboara 430, em Guaratiba

3 – Estrada Rio Pequeno 1549, em Jacarepaguá

4 – Rua Sessenta, no Jardim Maravilha, em Guaratiba

5 – Rua Tefé, em Guaratiba

6 – Rua Vila Aurora 173, em Curicica

7 – Rua Faixa da Adutora, na Vila Kenedy

8 – Rua do Império, em Santa Cruz

9 – Rua Mauricio Caldeira de Alvarenga 611, em Santa Cruz

10 – Rua da Felicidade 16, em Bangu

11 – Rua Réis e Silva 74, em Realengo

12 – Rua São José dos Campos, em Guaratiba

13 – Rua Cinquenta e Cinco, em Campo Grande

14 – Rua Projetada Três 20, em Santa Cruz

15 – Rua Mariano De Oliveira 128, em Santa Cruz

16 – Rua Herculano Vieira 41, em Santa Cruz

17 – Estrada São Domingos Savio, em Santa Cruz

18 – Rua K, em Santa Cruz

19 – Estrada do Piaí, em Guaratiba

20 – Avenida Alto Maranhão, em Guaratiba

21 – Avenida Canal Dois, no Recreio dos Bandeirantes

Sirenes

O Sistema Alerta Rio registrou entre 17h de sábado e 2h de hoje (2) quase 160% da chuva esperada para todo o mês de fevereiro nas estações Santa Cruz (200,2mm) e Bangu (182,6mm), ambas na Zona Oeste.

No Alto da Boa Vista choveu 181,8mm no período, em Anchieta, 171,2mm, Grota Funda, 157,4mm e na Barra/Barrinha, 152,8mm.

Com agências