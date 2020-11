PF apura contratação ilegal de locação de veículos no Ceará

PUBLICIDADE

A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira (19) uma operação que investiga fraudes na contratação de serviços de locação de veículos e motocicletas no estado do Ceará. São cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Russas-CE, Caucaia-CE, Mossoró e Rio de Janeiro-RJ.

Segundo investigações, um grupo liderado por um ex-deputado federal e ex-deputado estadual no Ceará realizava lavagem de dinheiro ao contratar locadoras específicas envolvidas no esquema. As apurações apontam ainda a participação de sociedades do ramo de energia eólica.

É a segunda fase da operação, batizada de KM Livre. Nesta etapa, a PF investiga a participação de agentes públicos nos crimes investigados. A Controladoria-Geral da União (CGU) colabora com a ação.

A primeira fase da KM Livre foi deflagrada em 2016. Na ocasião, foram apreendidos mais de R$ 5,9 milhões em espécie na sede de uma das empresas investigadas. Na segunda fase, também é apreendida grande quantidade de dinheiro, ainda não detalhada.



Estima-se que o grupo criminoso atua há cerca de 20 anos. De lá para cá, os suspeitos vêm obtendo êxitos e lucrando com os crimes.