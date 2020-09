Operação que investiga esquema de corrupção cumpre mandados na casa de Crivella

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizam, nesta quinta-feira (10), uma operação para investigar um suposto esquema de corrupção na Prefeitura do estado. Agentes cumprem mandados de busca e apreensão na residência do prefeito Marcelo Crivella.

Também são cumpridos mandados na sede da Prefeitura do Rio. Ao todo, foram expedidas 22 ordens de busca e apreensão, que são cumpridas em endereços nos bairros da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Tijuca, Flamengo, Itaipava e Nilópolis.

Além de Crivella, também são alvos da operação o ex-senador Eduardo Lopes, que também foi secretário de Pecuária, Pesca e Abastecimento do governo de Wilson Witzel, e Mauro Macedo, citado em delação sobre o esquema de propina envolvendo a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros (Fetranspor).

