Ministério da Saúde lança cartilha para tirar dúvidas sobre coronavírus. Veja!

Nesta semana, com o aumento dos casos de coronavírus em todo o Brasil, o Ministério da Saúde lançou uma cartilha que tira dúvidas e explica o que é o novo vírus e como se proteger.

“O coronavírus causa uma doença chamada COVID–19. Como nunca tivemos contato com o vírus antes, não temos imunidade. Ela causa infecção pulmonar. Nos casos mais leves, porém, parece um resfriado comum ou uma gripe leve”, começa a cartilha.

Segundo o Ministério, o Brasil está pronto para enfrentar o vírus. “Antes mesmo da Organização Mundial de Saúde (OMS) confirmar a epidemia na China, o Brasil já havia identificado o surto. Diante deste cenário, foram realizados boletins epidemiológicos diários, materiais para a vigilância, instruções de procedimentos da doença e fortalecimento da rede laboratorial. Além disso, foi criado um site para esclarecer as dúvidas da população e de profissionais de saúde. Nosso país possui um Plano de Contingência em todo o território nacional que prevê ações para uma transmissão da doença local ou ampliada, de acordo com as medidas previstas pelo protocolo mundial”, afirma.

Veja a cartilha completa:

Coronavírus no DF

Nesta terça-feira (17), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha divulgou que, no Distrito Federal (DF), já são contabilizados 22 casos confirmados de coronavírus. Segundo a Secretaria de Saúde, todos os casos são de pessoas que vieram de viagens ao exterior ou estiveram em contato com alguém que desembarcou de voo internacional.

Vale lembrar que, nessa segunda-feira (16), o Ministério da Saúde voltou atrás e afirmou que não há registro transmissão comunitária do vírus na capital.

A transmissão comunitária acontece quando não é possível identificar a trajetória do vírus e, segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, foi possível identificar a a origem do contágio em todos os casos registrados em Brasília.