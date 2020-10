Ministério da Saúde anuncia criação de banco nacional de genoma de brasileiros

PUBLICIDADE

Renato Machado e Ricardo Della Coletta

Brasília, DF

O Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira (14) um programa de medicina de precisão, cujo objetivo é criar um banco de dados nacional com 100 mil genomas de brasileiros para tentar antecipar o diagnóstico de doenças.

O programa Genomas Brasil (Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão) foi lançado em evento no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

Oficialmente, porém, o programa existe desde 5 de agosto, quando foi publicada uma portaria no Diário Oficial da União

O Ministério afirma que devem ser investidos R$ 600 milhões nos primeiros quatro anos do projeto.

“O programa aperfeiçoará o entendimento das variações genéticas típicas da população brasileira possibilitando, futuramente, o acesso a tratamentos personalizados no Sistema Único de Saúde (SUS). Dessa forma, será possível, por exemplo, identificar suscetibilidades do indivíduo em desenvolver determinadas doenças antes mesmo dos primeiros sintomas”, afirma o material de divulgação do ministério.

O banco de dados, argumenta a pasta, vai permitir compreender a relação entre os genes dos brasileiros e as doenças na população. Isso vai possibilitar diagnósticos mais precisos e a capacidade de prever e prevenir doenças, além de poder promover um tratamento individualizado com base na informação genética.

Serão sequenciados genes de portadores de doenças raras, cardíacas, câncer e infectocontagiosas, como a Covid-19.

“Para obter o máximo benefício, o programa reunirá experiência de grupos de pesquisas de excelência, distribuídos em diversos estados do Brasil e em diferentes instituições, como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), universidades públicas e institutos de pesquisas do governo federal.​”

O Ministério da Saúde informa que o projeto é inspirado no 100.000 Genomas do Reino Unido, iniciado em 2012.

