Mais de 60 macacos já morreram por Febre Amarela no Sul do país

Nessa segunda-feira (20), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) emitiu nota de alerta sobre febre amarela em Santa Catarina. Apenas em 2020 já foram registradas 64 mortes de macacos pela suspeita da doença enquanto, em janeiro do último ano, foram apenas 20.

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive/SC) informou que as notificações de óbitos estão concentradas nas regiões de saúde do Planalto Norte (municípios de São Bento do Sul, Campo Alegre e Rio Negrinho) e Médio Vale do Itajaí (Pomerode, Blumenau e Timbó).

O Instituto Carlos Chagas Fiocruz do Paraná analisa as mortes. Nenhum dos 20 óbitos registrados ao longo do mês de janeiro de 2019 foi confirmado para a doença.

Por meio de alerta divulgada pela SES através da Dive/SC, a diretoria afirma que o cenário “indica a alta probabilidade da circulação do vírus da febre amarela, bem como sinaliza para iminente ocorrência de casos humanos”. O órgão pede que os profissionais de saúde fiquem atentos aos casos suspeitos da doença, orienta sobre a importância da vacinação e a notificação da morte ou adoecimento dos primatas.

“Em 2019, Santa Catarina registrou a expansão da febre amarela em seu território, com a confirmação de dois óbitos humanos e seis primatas acometidos pela doença. É fundamental a manutenção das ações de controle da doença, especialmente a vacinação das pessoas, já que estamos no período sazonal”, alerta o gerente de zoonoses da Dive/SC, João Fuck.

Casos por região de saúde e cidades

Médio Vale do Itajaí

Blumenau (7)

Indaial (1)

Pomerode (10)

Rodeio (1)

Timbó (1)

Grande Florianópolis

Florianópolis (4)

Alto Vale do Rio do Peixe

Caçador (1)

Ibiam (1)

Nordeste

Jaraguá do Sul (7)

Massaranduba (5)

Serra Catarinense

Cerro Negro (1)

Palmeira (1)

São José do Cerrito (1)

Planalto Norte

Campo Alegre (4)

São Bento do Sul (16)

Rio Negrinho (2)

Foz do Rio Itajaí

Luiz Alves (1)