Líder do Alto Xingu morre com covid-19

Reconhecido por lutar pela defesa dos povos indígenas, Aritana Yawalapiti assumiu a liderança do Alto Xingu por volta de 1980. Ele é cacique desde os 19 anos, sendo um dos mais antigos e respeitados

Entre as mensagens em honra à vida e história de Aritana espalhadas pelas redes sociais, está a escrita nas redes sociais do neto do cacique Raoni Metuktire, Patxon Metuktire. “Quando morre um cacique, a comunidade perde um líder. Quando morre um mestre e um ancião, é um livro cheio de informações que se fecha para sempre”.