LGPD é tema de webinar – Lei Geral de Proteção de Dados no setor de infraestrutura

Criada para trazer maior segurança jurídica à sociedade, a LGPD que foi sancionada em agosto de 2020 estabelece regras para padronizar normas e práticas de proteção aos dados pessoais fornecidos pelos cidadãos, impondo penalidades para o não cumprimento. Desta forma todas as empresas públicas e privadas precisam estar atentas às novas diretrizes da Lei.

Para discutir este tema a Associação Nacional das Empresas de Engenharia Consultiva de Infraestrutura de Transportes – ANETRANS e a ANEOR – Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias irão realizar na próxima quarta (21/10), às 15h30 a Webinar LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) – No setor de Infraestrutura com o tema “Quais os meios legais e tecnológicos para a eficaz aplicação da lei, tanto no setor público quanto no privado”?

O evento terá como palestrante Menndel Macedo especialista em Proteção de Dados e Ciberproteção: “Será de grande valia esse webinar, pois certamente o debate foi pensado para que tanto o poder público quanto o privado do setor de infraestrutura possam estar antenados à LGPD, bem como seus impactos financeiros em todo o setor, para que as empresas possam ir se preparando e se adequando o mais rápido possível, subsidiando de informações e conteúdos os tomadores de decisão de todo o setor de infraestrutura” finalizou. E terá como convidados: Marcelo Sampaio, Secretário Executivo do Ministério de Infraestrutura; Leandro Petter, especialista em Inteligência Artificial e Luciana Dutra, Presidente do Conselho Executivo da Associação Nacional das Empresas de Engenharia Consultiva de Infraestrutura de Transportes – ANETRANS.

O evento será realizado on-line e totalmente gratuito e poderá ser acessado pelo endereço: https://www.youtube.com/channel/UCC3ERuJz5QLZY5V3ZJPoU7Q