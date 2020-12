Governador do Pará se solidariza com população de Cametá

PUBLICIDADE

O governador do Pará, Hélder Barbalho (MDB), publicou um texto nas redes sociais para prestar solidariedade à população de Cametá-PA, município que sofreu o ataque de uma quadrilha na noite dessa terça-feira (dia 1º). Além disso, ele afirmou que está tomando providências para solucionar o crime.

Já estou em contato com a cúpula da segurança pública do Estado acompanhando as providências que estão sendo tomadas neste episódio, no município de Cametá. — Helder Barbalho (@helderbarbalho) December 2, 2020

De acordo com as informações preliminares, os suspeitos fizeram ao menos 15 reféns. A quadrilha teria atacado diversos bancos locais, como Banco do Brasil (BB), Bradesco, Caixa Econômica Federal, Santander e Banco do Pará. O grupo estava fortemente armado e entrou em confronto com a polícia.