Estado do Rio registra 67 mortes e 968 novos casos por covid-19 em 24 horas

O Estado do Rio registrou 67 novas mortes provocadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, informou na tarde deste domingo (31) Secretaria de Estado de Saúde. Também foram registrados 968 novos casos da doença em 24 horas.



Com isso, o total de óbitos no Estado do Rio chegou a 5.344. O número total de casos chegou a 53.388.



Além disso, há ainda 1.293 óbitos em investigação e 260 foram descartados. Até o momento, entre os casos confirmados, 38.735 pacientes se recuperaram da doença, segundo o boletim divulgado pela secretaria.

Estadão Conteúdo