Enem digital: estudantes buscam se adaptar para prova

Por Rayssa Loreen

Jornal de Brasília/Agência UniCEUB

Em meio a pandemia causada pelo novo coronavírus, o ministro da educação, Abraham Weintraub, decidiu adiar por 30 a 60 dias a data prevista para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Agora, com novo modelo disponível, o ENEM Digital, os estudantes buscam entender melhor como será o funcionamento dessa nova versão.

Inscritos

Guilherme Magalhães, de 19 anos, pretende cursar direito ou medicina e optou por fazer o Enem Digital por se sentir mais confortável, entretanto, o estudante diz ter dificuldades, ainda, sobre os locais de prova, os materiais que serão necessários no dia e sobre o conteúdo em comparação ao material impresso.

Por conta da quarentena, Guilherme teve que se adaptar ao ensino à distância, mas manteve sua rotina de estudos e acredita que, mesmo sendo algo novo, possa se sair bem e alcançar seus objetivos.

Laís Helena, 16 anos, estuda para Relações internacionais e se diz mais tranquila ao fazer provas pelo computador “me sinto menos ansiosa, meu corpo fica menos tenso e eu fico menos cansada”, desabafa a estudante.

Laís diz que ter uma segunda opção para a realização da prova é importante mas que esse não era o momento ideal para isso, por toda a situação que estamos vivendo, mas espera que não prejudique os alunos que optaram por esse método e relacionou com o episódio do ENEM 2019, que teve erros absurdos na correção.

COMO VAI FUNCIONAR?

As inscrições estarão abertas até 22 de maio com a taxa de inscrição de R$ 85,00, o mesmo valor de 2019.

Assim como no ENEM tradicional, as redações serão manuscritas;

O conteúdo será o mesmo da prova tradicional, porém, as perguntas e o tema serão diferentes;

Os alunos que optarem por fazer o ENEM digital devem, obrigatoriamente, já ter concluído o ensino médio ou concluir no ano da inscrição;

Os computadores da prova terão acesso à internet bloqueado;

Os locais de prova serão divulgados pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira);

A prova NÃO poderá ser realizada em casa;