Em evento mundial, brasileira apresenta estudo sobre situação dos territórios tradicionais na pandemia

Entre os dias 20 e 22 de outubro, acontecerá a 9° edição do Geo For Good, um evento mundial promovido pelo Google Earth Outreach, que reúne especialistas de diferentes áreas de atuação, para compartilharem resultados e experiências no uso das ferramentas de mapeamento disponibilizadas pela Google. Na oportunidade, a Ecam apresentará o mapeamento que identificou diferentes níveis de risco, determinantes para o impacto da Covid-19, em territórios tradicionais.

A pesquisa “Mapeamento de vulnerabilidade nas comunidades tradicionais da Amazônia diante da pandemia de COVID-19” abrange 60 comunidades quilombolas e indígenas, de várias partes da Amazônia Brasileira, onde constatou-se que 70% das comunidades estão em situação de risco alto, muito alto e altíssimo para a contaminação do novo vírus. A pesquisa será apresentada por Muryel Arantes, geógrafa e coordenadora de projetos da Ecam, no próximo dia 20.

“O mapeamento tem como objetivo principal expor os riscos e as dificuldades que as populações tradicionais da Amazônia vêm enfrentando na pandemia. Esperamos que as informações obtidas incentivem a criação de medidas de apoio a essas populações, seja por organizações governamentais ou não governamentais”, explica Muryel.

Por conta da pandemia, o evento, sempre realizado de forma presencial, na sede da Google na Califórnia (EUA), este ano será totalmente online. “Estamos realizando tudo de forma virtual, o que reduz o contato com as pessoas de outras sessões, por exemplo, mas, por outro lado, as trocas mais essenciais ainda estão mantidas, o que é muito bom, pois este é um espaço super importante para compartilharmos experiências”, complementa Muryel.

Além de geógrafa, Muryel Arantes é mestre em gestão ambiental e territorial e especialista em geoprocessamento. Na Ecam, atua em projetos de sustentabilidade junto às comunidades tradicionais, realizando ações de capacitação em SIG, monitoramento de indicadores socioambientais, monitoramento de projetos de carbono e análise espacial de desmatamento.

As inscrições para assistir as apresentações do Geo for Good 2020 foram encerradas, mas, após o evento, todas as palestras estarão disponíveis àqueles que solicitarem. Saiba mais aqui.