Coronavírus: homem de 72 anos morre quatro dias após ser liberado de internação

PUBLICIDADE 

Um orçamentista, de 72 anos, morreu na manhã dessa quarta-feira (25). O idoso havia sido infectado pelo coronavírus e liberado, quatro dias atrás, para ficar em casa. A instituição de saúde justificou que o paciente não apresentava sintomas graves da Covid-19. A vítima, identificada como Vitorio Negri Neto, sentiu os primeiros sintomas da doença na quarta-feira (18).

Vitorio foi internado no dia 19 e realizou um exame. O resultado atestou positivo para coronavírus na segunda-feira (23). No entanto, o paciente já havia recebido alta no fim de semana por não ter nenhuma doença crônica (que aumenta o risco de morte de quem tem a infecção), por sua febre ter cessado e por não ter sentido falta de ar.

Na noite de terça-feira (24), a esposa de Negri Neto afirmou à família que o marido estava bem. Porém, às 6h da manhã seguinte ele acordou delirando, teve uma parada cardíaca e morreu. A autópsia feita no mesmo dia aponta que a causa da morte foi Covid-19

“Foi muito, muito rápido, não deu uma semana [do primeiro sintoma]”, conta Francesco Palumbo, de 24 anos, neto de Vitorio. “A gente não pode nem enterrar o nosso familiar direito, porque não pode fazer velório”, lamentou. A família do paciente está em quarentena por orientação médica.

Em nota enviada à Folha de São paulo, o Hospital Vitória Anália Franco informou que somente os pacientes considerados graves, que apresentem comprometimento respiratório, devem ser mantidos em internação hospitalar, e que o isolamento domiciliar é uma medida de saúde pública para as formas leves e moderadas da doença. Informou ainda que recomenda que os pacientes voltem à unidade em caso de agravamento dos sintomas.​