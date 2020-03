Chuva inunda abrigo de animais na zona oeste do Rio

PUBLICIDADE 

As fortes chuvas que atingem o Rio de Janeiro causaram estragos na sede da ONG Focinho de Luz, localizada em Sepetiba-RJ. A água invadiu os canis, na madrugada deste domingo (1), e mais de 120 cães e gatos foram resgatados.

As imagens mostram os animais andando na água e tentando se proteger da forte chuva. A entidade iniciou uma campanha de arrecadação online no valor de R$ 40 mil para reconstruir o abrigo e melhorar as condições dos bichinhos.

“Nossos gatis e canis foram muito afetados e estão completamente alagados, o que coloca os animais em risco. O que queremos agora é reconstruir o que for necessário e fazer comportas de chapas metálicas em todos os acessos da ONG: portão de entrada, todas as portas dos gatis, canil geral e portão dos corredores, além de melhorar o sistema de calhas dos gatis”, diz o apelo das redes sociais.

A meta foi ultrapassada em menos de 24 horas e as doações já passam de R$ 55 mil

Segundo a ONG, o mais urgente agora é encontrar lar temporário para os resgatados. Voluntários, abrigos ou pessoas físicas, que possam acolher os animais temporariamente devem entrar em contato: “A água entrou com tudo e eles não podem ficar lá até baixar. Por favor, nos ajudem!!!”

ONG Focinhos de Luz

Entre em contato

Clique aqui para doar