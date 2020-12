Brasil tem média móvel de 643 mortos por covid; a maior desde o início de outubro

PUBLICIDADE

O Brasil contabilizou nesta quarta-feira, 9, a média móvel de 643 mortos pela covid-19, a maior desde 6 de outubro. Nas últimas 24h, foram 848 novos registros de mortes e 54.203 casos confirmados. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa.

A média móvel registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana.

No total, o Brasil registrou 179.032 mortes por covid-19 e 6.730 118 pessoas contaminadas, segundo o balanço mais recente do consórcio formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde. Os dados foram divulgados às 20h

De acordo com balanço do Ministério da Saúde, 5.901.511 se recuperaram da doença.

O aumento da média móvel de mortes ocorre no momento em que governos estaduais e municipais tentam frear a alta de casos, tomando medidas restritivas. No Paraná, por exemplo, foi decretado toque de recolher.

Consórcio dos veículos de imprensa

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

