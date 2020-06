Brasil tem 2º maior número de recuperados da covid-19 no mundo

PUBLICIDADE 

De acordo com informações da Universidade Johns Hopkins, o Brasil é o segundo país com maior número de pessoas recuperadas da Sars-CoV-2, síndrome respiratória causada pelo novo coronavírus.

Dados do Ministério da Saúde, divulgados nessa segunda-feira (dia 1º), mostram que o país possui 211.080 recuperados da infecção respiratória causada pela Covid-19. Os Estados Unidos estão em primeiro lugar, com 444.758 recuperados.

Com um total de 526.447 casos confirmados, o índice de recuperados no Brasil representa 40,1%. Ao todo, há 29.937 óbitos registrados e 4.412 mortes sob investigação. Para contabilizar esses casos, o Ministério da Saúde definiu alguns critérios.

De acordo com a pasta, integram o grupo de recuperados todas as pessoas que foram diagnosticadas com a doença e que enfrentaram os 14 dias de quarentena preventiva, além daqueles que receberam alta dos leitos hospitalares.