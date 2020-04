Brasil registra 240 mortes e 6,8 mil pessoas infectadas com coronavírus

PUBLICIDADE 

Segundo dados atualizados do Ministério da Saúde, o Brasil já registra 6.836 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 240 mortes pela doença. A taxa de letalidade permanece em 3,5%.

Nessa terça-feira (31) foi registrado o quarto óbito por coronavírus no Distrito Federal. O homem, testado positivo para Covid-19, estava internado no Hospital Santa Luzia e residia no Guará.

O segundo boletim da Secretaria de Saúde na manhã desta quarta-feira (1) atualizou o número de casos de infecção pelo Covid-19 no Distrito Federal. Agora, são 354 casos.