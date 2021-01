Anvisa emite alerta sobre método correto para aplicação da vacina CoronaVac

PUBLICIDADE

Nessa terça-feira (26) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou o Alerta 12021/2021 que chama a atenção para os cuidados referentes à administração da vacina CoronaVac apresentada em frasco multidose de 5 ml.

Para evitar erros, os profissionais de saúde envolvidos na aplicação do produto devem se certificar de que o volume a ser aspirado do frasco multidose é de 0,5 ml por indivíduo, de modo que cada um receba somente a dose exata e necessária. Ademais, todas as doses devem ser utilizadas num prazo de até oito horas após a abertura do frasco multidose, desde que ele seja mantido em condições assépticas e sob temperatura entre +2°C e +8°C. Essa medida visa garantir as propriedades do imunizante, uma vez que a vacina não contém conservantes.

Entenda

As primeiras seis milhões de doses da CoronaVac, aprovadas pela Anvisa para uso emergencial em 17/1, foram importadas diretamente da China em sua embalagem final, contendo uma única dose de 0,5 ml cada (frasco monodose). Em 22/1, a Agência autorizou o segundo pedido para uso emergencial da CoronaVac – nesse caso, para lote de vacinas envasadas pelo Instituto Butantan em frasco-ampola multidose, contendo 10 doses em cada unidade. Com essas autorizações, hoje estão disponíveis para vacinação duas apresentações diferentes do imunizante.

Notificação de eventos adversos

A notificação espontânea é o principal canal de informação das reações adversas. A partir dessas notificações é que são gerados novos dados sobre a segurança de medicamentos e vacinas. Por isso é tão importante a contribuição de todos.

Relate suspeitas de reações adversas ou erros de medicação e contribua para a adoção de medidas de prevenção! Para isso, acesse o VigiMed, o sistema eletrônico de notificação da Anvisa.

Com informações da Anvisa