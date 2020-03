Anvisa aprova três novos testes para detectar Covid-19, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, pelas redes sociais, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou três novos testes para detectar o Covid-19. A declaração foi dada na manhã deste sábado (28).

Bolsonaro trouxe um número distinto do que a Anvisa já havia divulgado. Segundo o presidente, agora são 11 os testes aprovados pela agência. Contudo, o órgão noticiou, na quinta-feira (26), que já são 17.

O presidente afirma ainda que, de 11 testes, nove são de detecção rápida, e dois de checagem molecular.

– A @anvisa_oficial aprovou três novos testes para detectar o Covid-19. No total, já são 11 os testes aprovados pela agência para aumentar a capacidade de diagnóstico do vírus no Brasil, nove do tipo rápido, com resultados em 15 minutos, e dois do tipo molecular.