Roteiro na Ásia: 10 dias por China, Japão e muito mais

Viajar pela Ásia é o sonho de muitos brasileiros que desejam viver experiências culturais marcantes, explorar paisagens exóticas e conhecer civilizações milenares. A boa notícia é que, mesmo com tempo e orçamento limitados, é possível criar um roteiro estratégico que permita conhecer cidades como Tóquio, Pequim e Hong Kong. Com o uso inteligente de milhas, promoções de passagens aéreas internacionais e um bom planejamento, você pode viver essa experiência de forma econômica e eficiente.

A importância de um roteiro enxuto e inteligente

Ao planejar uma viagem de 10 dias pela Ásia, é essencial priorizar destinos com fácil acesso aéreo e boa infraestrutura turística. O segredo está em reduzir deslocamentos longos, evitar excesso de conexões e aproveitar ao máximo o tempo em cada cidade.

Uma sugestão estratégica é iniciar a jornada pelo Japão, seguir para a China e finalizar em uma cidade com bom custo-benefício, como Bangkok, Seul ou Hong Kong. Além disso, utilizar voos multidestinos pode otimizar tanto a logística quanto o orçamento.

Outro ponto crucial é a escolha das passagens aéreas internacionais. Sites como Skyscanner, Kayak e Google Flights permitem acompanhar variações de preço e identificar os melhores momentos para comprar passagens de avião com desconto. O uso de milhas também pode reduzir significativamente os custos dos trechos intercontinentais e regionais.

Tóquio (Dias 1 a 3): Tradição e modernidade em perfeita harmonia

Iniciar a viagem por Tóquio é uma escolha inteligente para quem deseja entrar no clima asiático com segurança, organização e tecnologia. A capital japonesa oferece uma combinação fascinante entre templos tradicionais, bairros modernos e uma cultura acolhedora.

Durante três dias, é possível explorar os principais cartões-postais da cidade. O bairro de Asakusa abriga o famoso templo Senso-ji, um dos mais antigos de Tóquio. Em Shibuya, a experiência de atravessar o cruzamento mais movimentado do mundo é quase obrigatória. Já em Akihabara, o universo dos animes, mangás e eletrônicos ganha vida.

A gastronomia também é um atrativo à parte. Desde sushi fresco em mercados locais até pratos típicos em izakayas (bares japoneses), Tóquio entrega uma experiência sensorial rica e inesquecível. Para se locomover, o metrô é extremamente eficiente e cobre praticamente todos os pontos turísticos.

Se possível, utilize milhas para garantir a passagem para o Japão. Isso pode representar uma grande economia no orçamento total.

Pequim (Dias 4 a 7): História viva e cultura milenar

A partir de Tóquio, é possível embarcar em um voo direto para Pequim, a capital da China. Essa transição oferece um contraste marcante entre a modernidade japonesa e a grandiosidade histórica chinesa.

Pequim é uma cidade de múltiplas camadas. A Cidade Proibida revela a imponência da arquitetura imperial, enquanto a Muralha da China proporciona um contato direto com uma das maiores obras da humanidade. Outro ponto obrigatório é a Praça da Paz Celestial, símbolo de momentos decisivos da história chinesa.

Mesmo com a barreira do idioma, a cidade é bem preparada para receber turistas. Placas em inglês, aplicativos de tradução e transporte público eficiente tornam a experiência tranquila. Uma dica importante é instalar um VPN antes da viagem, já que muitos serviços ocidentais, como Google e WhatsApp, são bloqueados no país.

Ao reservar a passagem para a China, priorize voos noturnos com saída de Tóquio. Isso permite otimizar o tempo de viagem e economizar uma diária de hotel.

Terceira parada: Bangkok, Hong Kong ou Seul (Dias 8 a 10)

Para fechar o roteiro com chave de ouro, a dica é escolher uma cidade estratégica e acessível para os dias finais. Entre as opções mais recomendadas estão Bangkok, Hong Kong e Seul.

Bangkok oferece uma explosão de cores, sabores e espiritualidade. Os templos dourados, os mercados flutuantes e a culinária de rua transformam cada esquina em uma experiência única. Além disso, a Tailândia é conhecida por seu excelente custo-benefício, o que ajuda a equilibrar o orçamento.

Como economizar com passagens aéreas e transporte

As passagens aéreas internacionais representam uma fatia significativa do orçamento da viagem. Por isso, é fundamental buscar formas de economizar:

Use programas de fidelidade e milhas acumuladas com cartões de crédito ou compras online;

Acompanhe promoções relâmpago com notificações de sites como Passagens Imperdíveis e Google Flights;

Prefira datas flexíveis e dias da semana com menor demanda, como terças e quartas;

Compre trechos multidestinos (entrada por um país e saída por outro) para otimizar deslocamentos;

Combine voos com trem-bala, principalmente no Japão e na China, onde essa opção é prática e rápida.

Alimentação e hospedagem: onde economizar sem abrir mão do conforto

Na Ásia, é possível encontrar hospedagens econômicas e confortáveis. No Japão, os hotéis cápsula oferecem privacidade e praticidade por um preço justo. Na China, hotéis locais 3 estrelas já oferecem bom padrão de conforto por preços acessíveis. Em países como Tailândia e Vietnã, hostels e pousadas boutique são excelentes opções.

A alimentação também pode ser barata e saborosa. Em Tóquio, as lojas de conveniência vendem refeições completas por preços baixos. Em Pequim, pequenos restaurantes oferecem noodles, dumplings e pratos típicos com excelente custo-benefício. Já em Bangkok, uma refeição de rua pode custar menos de R$ 10.

Documentos, vacinas e seguro viagem: o que não pode faltar

Antes de embarcar, fique atento aos requisitos de entrada em cada país:

O Japão e a Coreia do Sul dispensam visto para brasileiros em viagens de até 90 dias;

A China exige visto prévio, que deve ser solicitado com antecedência de pelo menos 30 dias;

Hong Kong, Tailândia e Vietnã também não exigem visto para brasileiros por períodos curtos.

Levar o comprovante de vacina contra febre amarela pode ser exigido em alguns destinos. Já o seguro viagem, embora não obrigatório, é altamente recomendado para cobrir despesas médicas, extravio de bagagem e imprevistos.

A Ásia cabe no seu tempo — e no seu bolso

Fazer uma viagem de 10 dias pela Ásia, passando por países tão distintos quanto Japão, China e Tailândia, é possível com planejamento, foco e escolhas inteligentes. O segredo está na seleção cuidadosa dos destinos, na compra estratégica de passagens, no uso de milhas e na otimização dos deslocamentos internos.

Com uma boa curadoria de experiências, alimentação local e hospedagens econômicas, é viável montar um roteiro enxuto, mas rico em cultura, história e memórias. Prepare seus documentos, pesquise bastante, compare preços e abrace essa aventura inesquecível. A Ásia está à sua espera — e pode ser o início de muitas outras jornadas ao redor do mundo.